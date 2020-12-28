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Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık'ta Soçi'ye gidecek

Bakan Çavuşoğlu, Soçi'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. İkilinin başkanlık edeceği toplantıda çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık'tan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020 tarihinde Rusya Federasyonu’na (Soçi) bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

Lavrov ile görüşecek

Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlığında Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısının gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantıda iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Temaslar çerçevesinde Türkiye ile Rusya dışişleri bakanlıkları arasında 2021-2022 İstişare Planı'nın imzalanacağı aktarıldı.

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