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Bursa'da üçüncü kez kısıtlamada yakalanan genç kızdan gazetecilere: İşte o an bu an

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da polis, kısıtlama kapsamında denetim yaptığı noktada şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Aracın içindeki 2'si kız 3 kişiye kısıtlamayı ihlalden yaklaşık 12 bin lira ceza kesildi. Daha önce de 2 kez yakalanan kızlardan birisi hastaneye gittiklerini belirtti, ancak polisi inandıramadı. 3.kez ceza yazılan genç kızın, gazetecilere "Hep merak ediyordum, işte o an bu an" demesi dikkat çekti.

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Bursa'da polis ekipleri, şehir genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sabaha kadar sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Atatürk Caddesi'nde Yunus Y. idaresindeki 16 KCC 98 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan Fatma T., Merve Gül T., ve Yunus Y. hastaneye gittiklerini belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri arama yaptı. Yunus Y. "buyur komiserim arama yapabilirsiniz. AMATEM'de tedavi gördüm’’ dedi. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ,uyuşturucu madde kullanmak için düzenek ve silah bulundu.

Söz konusu şahsın ayrıca çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.
Merve Gül T.'nin ise gazetecilerin neden çıktınız sorusuna "Hep merak ediyordum, işte o an bu an" demesi dikkat çekti. Sonrasında Merve Gül T. polislere bir de 3 kere ceza yediklerini söyledi. 

Toplam 12 bin TL ceza

3 kişiye "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan yaklaşık 12 bin TL para cezası uygulanan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Diğer yandan otomobilin muayenesi olmadığı için araç sahibine 598 TL ceza yazılırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi.

AMATEM: Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi 

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