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Ali Koç: Mayısta mutlu sona ulaşalım

Fenerbahçe'de futbolculara sürpriz yaparak dünkü idmanı ziyaret eden Ali Koç, "İyi bir ekip olduğunuzu Başakşehir karşısında gösterdiniz. Aynı performansı sürdürüp mayısta mutlu sona ulaşalım" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, dün sarı-lacivertli takımla bir araya geldi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Ali Koç, oyuncuları 4-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti.

'Arkamızda çok büyük bir camia var'
Sabah'ın haberine göre; oyunculara yönelik kısa bir konuşma yapan Başkan Koç'un şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Başakşehir her ne kadar bu sezon istediği sonuçları alamasa da geçen sezonu şampiyon tamamlamış, güçlü bir takım. Böyle bir rakip karşısında elde ettiğiniz sonuç kadar, mücadele ruhunu sahaya yansıtmanız da önemliydi. Biz iyi bir takımız. Arkamızda çok büyük bir camia var. Motivasyon kaybı yaşamadan aynı şekilde yolumuza devam edip, mayısta mutlu sona ulaşalım."

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