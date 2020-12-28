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Son dakika Hakkari'de çığ felaketinden acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yaşanan çığ faciasından son dakika bir acı haber daha geldi. Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi. İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına kimler katıldı?
İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı.

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