BIST 1.438
DOLAR 7,51
EURO 9,19
ALTIN 456,07
HABER /  DÜNYA

İngiltere'den flaş 'Türkiye' açıklaması! Serbest ticaret anlaşması için tarih verildi

İNGİLTERE Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yapacağı ticaret anlaşmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serbest ticaret anlaşması Salı günü iki ülke arasında imzalanacak.

Abone ol

İki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak. Ancak, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasından umutlu olduğunu söyledi. Truss yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Truss ayrıca, "Şimdiyse İngiltere ve Türkiye arasında yakın gelecekte mahsus bir İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması yapılması için Türkiye'yle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye de ekledi.

Beşinci büyük ticaret anlaşması

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi 2019'da 25 milyar 250 milyon dolara düzeyindeydi ve İngiltere, Türkiye'yle imzalanacak anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç 'in ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olduğunu belirtti.

İngiltere, AB'den çıkış için verilen bir yıllık geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak'tan önce, şu ana dek 62 ülkeyle ticaret anlaşması yaptı.

Londra, Ankara'nın AB'yle Gümrük Birliği Anlaşması bulunduğundan, Türkiye'yle geçen hafta AB'yle anlaşmaya varıl masından önce Türkiye'yle ticaret anlaşması yapamıyordu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2021 asgari ücreti ne kadar olacak? Son toplantı bugün! İşte teklif edilen ücret Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlıktan İBB'de eski döneme ait yolsuzluk iddiasına 3 müfettiş
Son dakika Hakkari'de çığ felaketinden acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi
Adana'da öfkeli koca sinir krizine girdi! 19 yaş küçük eşine kabusu yaşattı
Balıkesir'de satış için anlaşamadığı kişiler dolandırdı! İcra başvurusuyla aracı bağlandı
İkinci elde ağır hasarlı araçlara ilgi arttı
Hakkari'de yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Ece Gürsel kimdir hiç evlendi mi Hıncal Uluç olayı nedir?
Dolarda sakin seyir! İşte euro ve altın fiyatlarında son durum
Bartın'dan pes dedirten haber! Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi kurbağacık anahtarla aracı kullandı
Liverpool 82'de yıkıldı! West Bromwich'ten deplasmanda 1 puan
Yorumlar