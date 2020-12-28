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Liverpool 82'de yıkıldı! West Bromwich'ten deplasmanda 1 puan

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, henüz 12'nci dakikada öne geçtiği maçta son dakikalarda gelen golle beraberliğe razı oldu.

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Liverpool, Premier Lig'in 15. haftasında evinde West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon 5. beraberliğini aldı.

Liverpool 12. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken, West Bromwich'in beraberlik golü 82. dakikada Semi Ajayi'den geldi. 27 yaşındaki Semi Ajayi, Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Bu skorla puanını 32'ye yükselten Liverpool, haftayı lider tamamladı. 8 puana ulaşan West Bromwich Albion ise 19. sırada kaldı.

Premier Lig puan durumu:

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