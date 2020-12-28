Medipol Başakşehir'e Skrtel şoku

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Martin Skrtel'in aşil tendonu koptu. Tecrübeli futbolcunun bu sabah saatlerinde ameliyata gireceği öğrenildi.Abone ol
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaştı. İki İstanbul ekibinin nefes kesen karşılaşması 2-2 bitti.
2-2 biten mücadelenin 49'uncu dakikasında sakatlanan Başakşehirli Skrtel, 52'nci dakikada sedyeyle oyun alanını terketmişti.
Aşil tendonu koptu
Yapılan ilk kontrollerin ardından Slovak oyuncunun aşil tendonunun koptuğu anlaşıldı. Bugünü evinde geçirecek olan Skrtel'in yarın sabah ameliyat olacağı bildirildi.