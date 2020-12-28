Fenerbahçe'de Samatta Club Brugge yolunda listede iki golcü var

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Club Brugge yolunda. Fenerbahçe'nin listesinde iki golcü var.

Abone ol

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig takımlarından Aston Villa'dan transfer ettiği Samatta, Belçika yolunda. Takvim'in haberine göre; Gent formasıyla uzun yıllar Belçika Ligi'nde fırtına gibi esen 28 yaşındaki golcü için Club Brugge, tüm şartları zorluyor. Samatta'da ısrar eden Brugge'ün F.Bahçe'nin isteyeceği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Costa ile Muriqi listede

Ocak için Costa ile eski golcüsü Muriqi'yi listesinde bulunduran F.Bahçe, belirleyeceği bedelin ödenmesi halinde Samatta'nın satılmasına sıcak bakıyor.

6 milyon euroya alındı

Sarı-lacivertlilerin kasasından Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euro ile sportif sonuçlara bağlı olarak ekstra 750 bin euro çıkacak. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda karar vermesi bekleniyor.

Diego Costa ayrılmak istiyor

Öte yandan Diego Costa, Atletico Madrid'den ayrılıyor. Marca'da yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol golcü Ocak ayında takımdan ayrılmak için yönetime talebini iletti.

Madrid ayrılığa sıcak bakıyor

Kişisel nedenlerden ötürü sözleşmesini 6 ay erken feshetmek isteyen Diego Costa, kulüple uzlaşarak yolları ayırmanın planını yapıyor. Atletico Madrid de oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Emre ve Diego Costa görüşme halinde

Mundo Deportivo'da yer alan transfer haberine göre ise; Napoli, Tottenham ve Everton ile birlikte 32 yaşındaki futbolcuda ısrarcı davranın kulübün Fenerbahçe olduğu kaydedildi. İspanyol medyasına da yansıyan haberlerinden ardından Emre Belözoğlu'nun 2012-13 sezonunda Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Diego Costa ile sürekli görüştüğü ifade edildi.