BIST 1.426
DOLAR 7,54
EURO 9,22
ALTIN 459,79
HABER /  DÜNYA

Ürküten rakamlar! Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 milyonu geçti.  ABD 19 milyon 573 bin 847 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda olmayı sürdürüyor.

Abone ol

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 81 milyon 5 bin 572’ye yükseldi.

ABD, 19 milyon 499 bin 921 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 208 bin 725 ile Hindistan, 7 milyon 466 bin 189 ile Brezilya, 3 milyon 50 bin 248 ile Rusya, 2 milyon 559 bin 686 ile Fransa, 2 milyon 288 bin 345 ile İngiltere, 2 milyon 147 bin 578 ile Türkiye, 2 milyon 47 bin 696 ile İtalya, 1 milyon 869 bin 610 ile İspanya, 1 milyon 653 bin 629 ile Almanya, 1 milyon 584 bin 903 ile Kolombiya, 1 milyon 578 bin 267 ile Arjantin, 1 milyon 377 bin 217 ile Meksika, 1 milyon 257 bin 799 ile Polonya, 1 milyon 200 bin 465 ile İran ve 1 milyon 25 bin 989 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 770 bin 34 kişi yaşamını yitirdi, 57 milyon 166 bin 665 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Pınar Gültekin iddiası! CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin telefonu doğruladı
Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye Emniyet Müdür Yardımcısı bakın ne dedi!
Aksaray'da gurbetçi aile dehşeti yaşadı yol verme kavgasında bıçaklayarak öldürdüler
Kadıköy’de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Donald Trump Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı
Nikol Paşinyan'a şaşırtan Türkiye tavsiyesi!
İsrail'den tepki çeken koronavirüs aşı kararı
Çin'den alınan koronavirüs aşılarının Türkiye'ye gelişi ertelendi
Rusya'dan dikkat çeken Erdoğan ve Putin açıklaması
Yorumlar