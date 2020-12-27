Nikol Paşinyan'a şaşırtan Türkiye tavsiyesi!

Ermenistan'ın Türkiye ilişkileriyle ilgili bir dönem Karabağ müzakerelerine de katılan Jirayr Liparityan'dan, hükümete Türkiye ile ilgili tavsiye geldi. Jiparityan, Ermeni yönetiminden Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmesini isterken aksi durumda ülkeyi çok daha zor günler beklediği yorumunda bulundu.

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Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın siyasi danışmanı Jirayr Liparityan, Paşinyan'a önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini belirten Liparityan, Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere taşınmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın danışmanlarından, 1990'lı yıllarda Karabağ müzakerelerine katılan Jirayr Liparityan, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Erivan yönetimine tavsiyelerde bulundu.

Liparityan Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleşmesi gerektiğini ifade ederek, Ermenistan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere taşınmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Komşuları düşman görmeyen hükümete ihtiyaç var

Liparityan, Nikol Paşinyan hükümetini eleştirerek, Ermenistan’ın komşularını düşman olarak görmeyen bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Liparityan şöyle konuştu:

"Ermenistan herkesle bağları normalleştirmeli, çünkü sonuçta bu güvenliği sağlıyor. Mevcut tutum devam ederse, nefret ve korku galip gelecektir. Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak. Komşularla ilişkiler kurmak, Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan konuşmak, komşuları anlamayı öğrenmek, bir şeye neden ’hayır’ cevabını verdiklerini anlamak gerekiyor. Bu, düşmanca tavır değil, komşunuzla iletişim kurduğunuza ve onun sorunlarını anladığınıza dair güven verecektir."