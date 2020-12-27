Antalya'da genç kız evinin banyosunda sevgilisi tarafından ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi Cansu K. (26), aynı otelin genel müdürü olan sevgilisi tarafından evinin banyosunda boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

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ANTALYA Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cansu K. (26) ve aynı otelde genel müdür olarak çalışan ve birlikte yaşadığı iddia edilen sevgilisi S.B., yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması nedeniyle evden çıkmadı. İddiaya göre; S.B., Cansu K.'den ses gelmemesi üzerine evin odalarına baktı. S.B., Cansu K.'yi banyoda iple boynundan asılı halde buldu.

S.B.'nin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Cansu K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Cansu K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Cansu K.'nin sevgilisi S.B. ise jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.