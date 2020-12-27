BB Erzurumspor'un galibiyet hasreti Yeni Malatyaspor karşısında dindi

Geçtiğimiz günlerde takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı. BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 44'te Gomes, 67'de Donald, 71'de Obertan attı. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı 62'de Acquah ile geldi. BB Erzurumspor, bu galibiyetle puanını 12 yaptı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 8. sırada kaldı.Abone ol
6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.
28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.
44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu iyi yükselen Ricardo Gomes kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
48. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
62. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Karim Hafez'in sol çizgi üzerinden attığı pasla ceza sahası dışında topla bulunan Acquah'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
67. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Donald'ın yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1
71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Obertan düzgün bir vuruşta topu filelere gönderdi: 1-3
90+2. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan attığı pasla topla buluşan Semih Kaya kafayla meşin yuvarlağı Tetteh'e indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Batuhan Ünsal'ın sağından auta çıktı.
Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Yeni Malatyaspor: 1 - 3 :BB Erzurumspor
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (72. Fofana), Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 72 Zeki Yavru), Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 72 Olcay Şahan)
BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan (Dk. 33 Batuhan Ünsal), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Hasan Hatipoğlu, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan (Dk. 79. Hamroun), Obertan (Dk. 79 Petrus Boumal), Novikovas, Ricardo Gomes (Dk. 79 Rashad Muhammed)
Goller: Dk. 44 Ricardo Gomes, Dk. 67 Donald, Dk. 71 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 62 Acquah (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Acquah, Dk. 46 Hadebe, Dk. 73 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 36 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45+2 Obertan, Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 74 Emrah Başsan, Dk. 83 Petrus Boumal, Dk. 87 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)