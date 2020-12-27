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Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği Kulübü, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.  Kulüpte geçtiğimiz hafta 5 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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Gençlerbirliği Kulübü, Kayserispor maçı öncesinde 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, ''Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır' ifadeleri kullanıldı.

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