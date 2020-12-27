Yılbaşı tatili kaç gün olacak saat kaçta yılbaşı tatili başlar?

Birçok çalışan 1 Ocak 2021 hangi güne denk geliyor ve 1 Ocak resmi tatil mi araştırması yapıyor. 2021 1 Ocak cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak cuma günü resmi tatil olacak. Çalışanlar tatil yapacaki resmi ve devlet kurumları tatil olacak. Ayrıca 1 Ocak cuma günü öğrenciler online ders yapmayacak.

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2021 yılına girmeye artık sayılı günler kaldı birçok çalışan yılbaşı tatili kaç gün ve 1 Ocak 2021 resmi tatil mi araştırması yapıyor. Bu sene yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağı 31 Ocak perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak pazartesi 05.00'e kadar devam edecek. Peki 31 Aralık resmi tatil mi mesai var mı? 31 Aralık perşembe günü resmi tatil olmayacak. Öğrenciler online dersine katılacak, çalışanlar ise mesaisini tamamlayacak. 1 Ocak cuma günü ise resmi tatil olacak. Devlet ve resmi kurumlar tatil olacak.

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor: Yılbaşı tatili, 2021 yılında 31 Aralık Perşembe akşamı başlayıp, Cuma akşamı sona erecekti. Ancak Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması yasağı ile birlikte 31 Aralık tarihi de süreç içerisine dahil edildi. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yılbaşı tatili de otomatik olarak 31 Aralık saat 21.00'da başlayıp, 4 Aralık Pazartesi günü 05.00'da sona ermiş olacak.

İçişleri Bakanlığı kısıtlama detaylarını şu bilgilerle yayımladı;

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

Hafta Sonları Balıkçı/Balık Tezgahları 10.00-17.00 Saatleri Arasında Açık Olabilecek

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.