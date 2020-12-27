HDP'li Beştaş'tan 'Demirtaş' açıklaması: Adalet ve Dışişleri Bakanları ne diyecek merak ediyoruz

"Adalet Bakanı, "AİHM kararını tanımıyoruz" diyenlere bir cevap verecek mi merak ediyoruz" diyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi'ne gittiğinde ne diyecek?" diye sordu.

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HDP'li Beştaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'nin tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Beştaş, "Demirtaş kararı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştu ama kararın asıl muhatapları Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı konuşmadı" diye konuştu.

"İşin asıl muhatapları konuşmadı"

"Adalet Bakanı nerede" diye soran HDP'li Beştaş, şunları kaydetti: İşin asıl muhatapları konuşmadı. Adalet Bakanı nerede gerçekten? Bu ülkede bir AİHM kararı verilmiş, üç kişi çıkmış 'tanımıyoruz' demiş, ama Dışişleri ve Adalet Bakanları buna cevap vermedi. Ben buradan çağrı yapıyorum.

Hakikaten Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi'ne gittiğinde ne diyecek acaba?

Ya da Adalet Bakanı adaleti sağlayacağım derken, 'AİHM Büyük Daire'nin kararını tanımıyoruz' diyenlere cevap verecek mi bunu da merak ediyoruz.