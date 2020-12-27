Koronavirüs tedbirleri kapsamında artık istanbulkartına Hes kodunu tanımlayamayanlar toplu ulaşımı kullanamayacak. Bunun için son gün 15 Ocak. Peki İstanbulkart'a HES kodu tanımlaması nasıl olur, nereden yapılır? SMS ile E devlet ile ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbulkart'a HES kodu tanımlatma ekranı-2020

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Koronavirüs vakalarının büyül illlerde artış görtermesinin ardından yeni tedbirler de bir bir hayata geçti. Alınan önlemelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında İstanbulkartına HES kodunu tanımlamayan vatandaşlar Toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Bu uygulama ile birlikte evde karantinada olması gereken vatandaşların toplu taşımaları kullanarak tehlike oluşturmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Peki İstanbulkarta HES kodu eşleştirme işlemi nasıl yapılır?



İstanbulkarta HES kodu nasıl tanımlanır:

Hayat Eve Sığar uygulaması, E-Devlet ya da SMS üzerinden aldığınız HES Kodunu, kişisel bilgilerinizi telefon numaranızla birlikte https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlayabilirsiniz.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya girişindeki yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlama işlemini yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numarası, Ad, Soyadı, Doğum tarihi, Mail adresi, Kart numarası, Telefon numarası ve HES kodu girilmesi isteniyor. Ardından ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' seçeneğine basmanız yeterli olacaktır.

İBB'den yeni bilgilendirme mesajı:

"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkartı'nızla HES kodunuzu eşleştirin yolda, durakta kalmayın."