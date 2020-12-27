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İran’da çığ felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp

İRAN'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Elbruz Dağları'nda kar fırtınası ve çığ düşmesi nedeniyle 11 dağcının hayatını kaybettiği yedi kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

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İran’ın başkenti Tahran yakınlarında yer alan Elbruz Dağları’nda çığ düştü. Bölgede bir yandan çığ felaketi yaşanırken, diğer yandan da kar fırtınasının etkisini hissettirdiği ifade ifade edildi.

Bölgeye giden Kızıl Haç görevlileri, 30’un üzerinde dağcının bulunduğu bölgede, 11 dağcının hayatını kaybettiği, 14 dağcının kurtarıldığını, en az  yedi dağcı için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan bölgede geçtiğimiz cuma, kayak merkezinde teleferik arızası sebebiyle yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığı da ifade edildi. 

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