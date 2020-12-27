Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! Mansur Yavaş, destek bekleyen esnafın listesini paylaştı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren lokanta ve kafe esnafı için harekete geçti. Mansur Yavaş, destek bekleyen lokanta ve kafe esnafının listesini paylaştı.

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Mansur Yavaş, başkentlilere seslenerek, “Belediyemize başvuran lokanta ve kafelerin bir listesini hazırladık. Hem evinizde kalıp sağlığınızı koruyun hem de sipariş usulüyle semtinizdeki esnafa destek olun istiyoruz” diye konuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden toplumsal dayanışma çağrısında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, http://forms.ankara.bel.tr/lokantalar.html internet sayfası ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden ilçe ilçe 369 lokanta ve kafenin adreslerini ve iletişim numaralarını paylaştı.

Sipariş vermeye davet etti

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sadece paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve kafelerin yaşadığı mağduriyeti azaltmak istediklerini ifade eden Yavaş, Başkentlileri listeleri yayımlanan lokanta ve kafelerden sipariş vermeye davet etti.

Zor günler geçiren esnafın yanında olduklarına dikkat çeken Yavaş, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ise lokanta ve kafelerin listesini kısa mesajla gönderdiklerini belirterek, başkentlilere şöyle seslendi: Hem siz evden çıkmak zorunda kalmayın hem de yerel esnaf yalnız kalmasın diye belediyemize başvuruda bulunan lokanta ve kafelerden bir liste oluşturduk. Semtinize yakın işletmelerden sipariş vererek pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafımıza destek olabilirsiniz.

Yeni yardım kampanyası için vatandaşlar karar verecek

“6 Milyon Tek Yürek” sloganıyla başlattığı yardım kampanyası tüm Türkiye'de yankı bulan Yavaş, bu kampanyanın devam ettirilmesi kararlılığında olduğunu söyledi. Yeni kampanyanın başlatılması kararını vatandaşlara bırakan Yavaş, hayırseverlere gönderdiği kısa mesajda şu çağrıda bulundu:

Değerli hayırsever kardeşim, #6MilyonTekYürek diyerek çıktığımız yolda kimi zaman alan elin görmediği veren el, kimi zaman ihtiyaç sahibinin musluğundan akan su oldunuz. Destekleriniz yeri geldi iftar sofralarında aş, yeri geldi ulaşım kartlarında biniş oldu. 6 milyon sizlerin sayesinde tek yürek oldu. Ülke olarak pandemi sürecinin olumsuzluklarının arttığı bugünlerde yeniden dayanışma vaktinin geldiğini düşünmekteyiz. Sizden gelen cevaba göre yeni bir kampanya yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz.

Bu nedenle https://forms.ankara.bel.tr/6-milyon-tek-yurek adresindeki tek soruluk formu doldurarak lütfen bize bildiriniz.

Büyükşehir'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu

Mansur Yavaş, asgari ücretle çalışan personele de yeni yıl müjdesi verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden belediye personeline duyuruda bulunan Yavaş, “Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.