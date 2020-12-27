Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba gümüş ve altın açıklaması: 2021’de hepsi peşine düşecek

Piyasa uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş konusunda yatırımcılara uyarılarını sürdürüyor. 2021 yılında gümüşün yüz güldüreceğini söyleyen Memiş, uzun vade için de altın ve gümüş fonlarına işaret etti.

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Gümüş şu sıralar 6,29 TL'den alıcı buluyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş de yatırımcılar için dikkat çeken önerilerde bulundu. 2021 yılında gümüşte fiyatın yükseleceğini söyleyen Memiş, 'Keşke zamanında bende alsaydım' diyeceklerin çoğunlukta olacağını belirtti.

Piyasa uzmanı "Çevrenizde bireysel emeklilik yaptırmış arkadaşlarınıza uzun vade için altın ve gümüş fonlarını işaret edin." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

Gümüş, 2021’de 40 $ yukarı yönlü kırdığında herkes “ KEŞKE ZAMANINDA BEN DE ALSAYDIM “ diyecek. 2020’de gümüşünü satmayan 2021’de “ İYİ Kİ “ diyecek. 2020 yılının son haftasını, 2021’de “son fırsattı” diye yorumlayacağım.

2021’de yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımında (gümüş iyodür) kullanmak zorunda kalacaklar. Güneş enerjisi için gümüş kullanılmak zorunda kalacaklar. Kuraklık, enerji ve hastalığın karşılığı GÜMÜŞ’tür.

"2021’de hepsi gümüşlerinizin peşine düşecekler"

Rafine ve katılım bankalarını fiziki gümüş temin konusunda ikna etmek için çok çaba sarfettim. Rabbim, şahittir. 2021’de hepsi gümüşlerinizin peşine düşecekler, ölmeyen görecek. Ben bugünleri unutmayacam, siz de unutmayın. Nefsinize yenilip lütfen kaptırmayın.

"Uzun vade için altın ve gümüş fonlarını işaret edin"

Çevrenizde bireysel emeklilik yaptırmış arkadaşlarınıza uzun vade için altın ve gümüş fonlarını işaret edin. Sizin göreviniz dostunuzu uyarmak, tercih onundur.