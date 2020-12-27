AK Parti'li Mehmet Metiner'den Nagehan Alçı'ya tepki: Kimleri baştacı etmişiz geçmişte

AK Parti'li Mehmet Metiner, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'derhal tahliye edilmeli' kararına ilişkin yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi. Metiner, "Reis’in bir dönem uçağında sıkça ağırlanan bir bayan gazeteci nasıl da AİHM kararını savunuyor" diye yazdı.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını savunan sözleri nedeniyle AK Parti'li Mehmet Metiner tarafından sert dille eleştirildi.

"Nasıl da Demirtaş’ın salıverilmesini hararetle savunuyor." diyen Metiner, "Dokunulmazlıkların kaldırılmasının yanlışlığı vs kimleri baştacı etmişiz geçmişte." ifadelerini kullandı.

"Kimleri baştacı etmişiz geçmişte"

Metiner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bir televizyon kanalını izliyorum. Reis’in bir dönem uçağında sıkça ağırlanan bir bayan gazeteci nasıl da AİHM kararını savunuyor. Nasıl da Demirtaş’ın salıverilmesini hararetle savunuyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının yanlışlığı vs kimleri baştacı etmişiz geçmişte.

Metiner, kimden bahsettiğini de daha sonraki paylaşımında "Meraklılarına cevabımdır: Bahsettiğim bayan kişi NAGEHAN ALÇI’dır" diye açıkladı.