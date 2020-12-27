Montenegro Airlines iflas ettiğini açıkladı

KARADAĞ milli havayolu şirketi Montenegro Airlines koronavirüs salgına daha fazla dayanamadı ve 26. yılın sonunda iflas ettiğini duyurdu.

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Pandemi dışında likidite ve şirket içi anlaşmazlıkların da sebep olduğu kapatılmada koronavirüsle çözümün tükendiği belirtildi.

ABC News'un Maliye Bakanı Milojka Spaiç, iflas sonrası açıklamalarda bulundu ve yeni bir ulusal havayolu şirketi kuracaklarını belirtti.

Önümüzdeki yazdan itibaren uçuşların başlayacağını da belirten Spaiç, işsiz kalan çalışanların yeni havayolunda çalışmalarına devam edeceği de belirtildi.

Henüz internet sitesinde 19 bölgeye uçuş görünen havayolu şirketi son 9 ayda cirosunu yüzde 80 oranında kaybetti. Aynı zamanda maaş ödemesi, tedarikçi istifaları da işi daha da zorlaştırdı.