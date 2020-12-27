Anında bağışıklık kazandıran koronavirüs ilacı geliyor! Tarih verildi!

İNGİLTERE’deki University College London Hastanesi (UCLH) ile AstraZeneca, koronavirüse yakalanmış kişilere anında bağışıklık kazandıran antikor tedavisini geliştiriyor.

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Aşı için geç kalınmış olan hastalara uygulanacak antikor tedavisi anında etki gösteriyor ve 6-12 ay arasında koruma sağlıyor. Etkili ilacın mart ayında piyasaya çıkması planlanıyor.

Antikor tedavisinin, öncelikli olarak hastanelerdeki acil hastalara, bakımevi sakinlerine ve üniversite öğrencilerine uygulanması, böylece virüsün yayılmasının önüne geçilmesi düşünülüyor.

Faz 3 denemeleri

University College London Hastanesi’nde 10 kişi üzerinde deneme yapılırken, ‘AZD7442’ adı verilen antikorun faz 3 denemelerine 2 Aralık’ta başlandığı bildirildi.

Söz konusu tedavinin, koronavirüsle mücadelede aşıya ek olarak yeni bir silah olacağı belirtiliyor.

Covıd-19’un daha bulaşıcı yeni bir türünün keşfedildiği İngiltere’de yoğun kısıtlama tedbirleri uygulanıyor. Ülkede Noel günü koronavirüse bağlı 570 ölümün daha kaydedilmesiyle, toplam ölü sayısı 70 bini geçti.