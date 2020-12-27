Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak açıkladı! Hamileler koronavirüs aşısını bekleyecek

Korona aşısı henüz hamilelerde ve emziren kadınlarda uygulanmayacak. Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Araştırmalar hamilelerin risk grubunda olduğunu ortaya koydu. Fakat aşı denemeleri henüz hamilelerde yapılmadığı için onların biraz beklemesi gerekiyor” dedi.

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Aylardır beklenen COVID-19 aşısı ile ilgili anlaşmalar tamamlandı ve Türkiye’ye geldi. Ancak aşı hamilelerde ve emziren kadınlarda henüz uygulanmayacak. Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, faz-3 çalışmalarının hamile kadınlar üzerinde yapılmadığını fakat son 3 ayda yapılan çalışmaların hamile kadınların da COVID-19 hastalığı konusunda riskli grupta olduğunu ispatladığını söyledi.

Kavak, “Dünyadaki aşı çalışmaları hamile ve emziren kadınlar üzerinde hiç denenmedi. Bu yüzden sonuçlarını bilmiyoruz. Bu aşılar hamile ve emziren kadınlara uygulanmayacak. Aşı çalışmaları başladığında hamile kadınların riskli grupta olduğu bilinmiyordu. Son 3 ay içerisinde sonuçları açıklanan çalışmalar, hamile kadınların da tıpkı obezite hastaları gibi, sigara içenler gibi yüksek risk grubunda olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden önümüzdeki aylarda aşıların hamile kadınlar üzerinde uygulanıp uygulanamayacağı üzerinde çalışmalar yapılıyor” dedi.

‘Çin aşısı büyük avantaj’

Hürriyet'te yer alan habere göre Çin aşının inaktif olmasının bu konuda büyük avantaj olduğunu vurgulayan Kavak, şu bilgileri verdi: “Üretilen Çin aşısı tıpkı grip aşısı gibi inaktif bir aşı. Biz şu anda hamile kadınlara grip aşısı öneriyoruz. Yapılmasında hiçbir sakınca yok. Hele ki COVID-19 salgınında özellikle yapılmasını istiyoruz çünkü COVID-19’la grip birleştiğinde çok daha ağır seyredebiliyor. Hamile kadınlar önceden grip aşısı olurlarsa hiç olmazsa gribal enfeksiyonlardan uzak kalabilirler.”

Geçen hafta sonu İngiltere Sağlık Bakanı’nın açıkladığı koronavirüsün mutasyona uğradığına ilişkin açıklamalara önemle kulak verilmesi gerektiğini söyleyen Kavak, “Aşılama ne kadar hızlı yapılırsa virüsün mutasyona uğramış halinin yayılması o kadar yavaşlar. Virüsün yaşaması için karşısında bir konak yani insan olması gerekiyor. Karşısında aşılanmış, dirençli insanlar gören virüsün direnci artıyor ve mutasyon geçirme olasılığı artıyor. Örneğin 10 kişiden 6’sında aşı var ama 4 kişiye ulaşabiliyor işte bu 4 kişide virüs kendini güçlendirmeye başlıyor. 50 milyon kişiye 1 ayda aşılama yapılması salgının bitmesi yolunda muazzam bir adım olur. Mutasyondan kaçmak için hızlı aşılama yapmak şart. Bu çok önemli bir ayrıntı” ifadelerini kullandı.