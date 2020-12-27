İSKİ evde su tasarrufu sağlanması için musluk aparatı dağıtacak! Ücretsiz olacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başladığını belirtti. İmamoğlu "Lütfen kullanalım, kullandırtalım" dedi.Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kurak bir mevsim yaşandığını kaydederek “Şehrimizin azalan su kaynaklarını çok özenli kullanmak zorundayız” dedi.
İSKİ’nin evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başladığını belirten İmamoğlu, “Bu aparatla ciddi bir su tasarrufu sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara çağrıda da bulunan İmamoğlu, “Lütfen kullanalım, kullandırtalım” paylaşımı yaptı.
İçme suyu kaynaklarının doluluk oranları açıklandı
İSKİ, 26 Aralık itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranlarının yüzde 21.27 olduğunu açıkladı.
İSKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “25 Aralık 2020 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 755 bin metreküp” bilgisi yer aldı.