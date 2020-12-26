BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  DÜNYA

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden aşı fetvası

Dünya Müslüman Alimler Birliği, uzman doktorların onayından geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dinen uygun olduğu yönünde fetva verdi.

Abone ol

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı konusunda doktorlara güvenmenin zorunlu olduğunu bildirdi.

'Dini açıdan kabul görür'
Alman şirketi "Pfizer-Biontech" başta olmak üzere Kovid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür." ifadesini kullandı.  

Hazreti Peygamber'in "İslam'da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur." hadisine dayanarak salgın durumunda tedavinin gerekli olduğu yönünde kararlar bulunduğuna değinen Karadaği, fetvaların da ancak ilim ehli tarafından verilebileceğini kaydetti.

Karadaği, fetvanın, uzman makamların aşıya onay vermesi, faydasını ve tesirini kanıtlamasına bağlı olacağını, burada da tamamen faydalı olması değil, faydasının ağır basması şartının aranacağını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
AİHM'in skandal 'Demirtaş' kararına İYİ Partili Ağıralioğlu açıkça destek verdi: Saygı duyulmalı
Abdullah Avcı Galatasaray yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu
İngiltere'de son 24 saatteki vaka sayısı açıklandı
Almanya için tarihi görüntü: BioNTech aşısı ilk olarak 101 yaşındaki kadına yapıldı
Türkiye'de mutasyon virüs var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Korkulan oldu! İngiltere sınırında bekleyen şoförlerden 36'sı koronavirüse yakalandı
29 köpek boş arazide baygın halde bulundu!
Antalya'da Kırgız kadın sevgilisiyle kiraladıkları evde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Yorumlar 2 yorum