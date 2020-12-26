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İngiltere'de son 24 saatteki vaka sayısı açıklandı

İhlas Haber Ajansı

İNGİLTERE'de son 24 saatteki yeni tip koronavirüs vaka sayısı 34 bin 693 olarak açıklandı.

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İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 bin 693 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 256 bin 5’e ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte 210 kişi hayatını kaybetti
Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 70 bin 405 ulaştığı aktarıldı.

İngiltere, ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Hindistan'dan sonra dünyada Covid-19’a bağlı can kaybının en fazla yaşandığı 6’ıncı ülke konumunda bulunuyor.

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