Trabzonspor Galatasaray Süper Lig maçı özet ve golleri

Teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray, Trabzonspor deplasmanını kayıpsız geçti. Alanyaspor ve Fenerbahçe ile kıyasıya süren zirve yarışında Aslan, önemli bir 3 puan etti ve puanını 29'a yükseltti. 2 maçtır yenilmeyen Fırtına, bu maçta yenilgiyi tattı ve 20 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 15. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırladı. Saat 19.00'daki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönettti. Galatasaray'da Fatih Terim, 5 maçlık cezası nedeniyle derbide takımını yalnız bıraktı. Öte yandan yine Aslan'da gol hattının önemli ismi Diagne de kadroda yoktu. Fırtına ise önemli ismi Ekuban'ın yokluğunu hücum hattında büyük ölçüde hissetti. Buna rağmen özellikle son dilimde çokça gol pozisyonuna giren Trabzonspor, bir türlü topu Galatasaray filelerine yollayamadı. İki takımın da hücum oyunu oynadığı maçta gülen taraf 2-0lık skorla Galatasaray oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım puanını 29'a yükseltti. Trabzonspor ise haftayı 20 puanla kapadı.

Gelecek hafta Trabzonspor Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmada yaşanan önemli dakikalar şu şekildeydi:

TRABZONSPOR- GALATASARAY: 0-2 (MAÇ SONUCU)

90- Maç bitti

74- Abdulkadir'in ceza sahası sol çaprazdan ilk şutu Okan'dan döndü sonrasında tekrar şansını deneyen Abdulkadir topu dışarı gönderdi.

71- Trabzonspor 2 golden sonra son bölüme doğru hareketlendi. Baker'ın şutu kaleci Okan'ın kucağında kaldı.

69- Galatasaray savunması çıkarken hata yaptı. Yay üzerinde topla buluşan Afobe pas vermek yerine kendi şansını denedi, başarılı olamadı. Yedek kulübesinden Afobe'ye tepki geldi.

55 GOOOOL! Galatasaray'da Oğulcan topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR kontrolü sonrası Halil Umut Meler gol kararı verdi.

50- Galatasaray Saracchi ile tehlikeli pozisyona girdi. İyi top sürerek ceza sahasına giren Saracchi zayıf şut çıkardı. Sarı-Kırmızılı takım korner kazandı.

44- GOOOOL! Galatasaray, maçta öne geçti. Emre'nin şutunda kaleci Uğurcan'ın çıkardığı top boşta kaldı. Arda Turan yatarak çıkardığı şutla fileleri sarstı.

30- Galatasaray'da zorunlu değişiklik... Feghouli yedek kulübesine değiştir işareti yaparak kendisini yere bıraktı. Oyuna Ömer Bayram girdi.

25- İki güzel hareket... Vitor Hugo'nun harika kafa vuruşunda kaleci Okan örümcek ağları diye tabir edilen noktadan topu çıkarmayı başardı.

11' Trabzonspor büyük gol kaçırdı... Galatasaray'ın top kaybı sonrası Trabzon'da Djaniny karşı karşıya çaprazdan şut çıkardı. Meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

6- 1 dakika içinde iki ayrı kalede iki fırsat... Oğulcan'ın verdiği pasta Feghouli kaleyi yokladı top dışarı gitti. Sonrasındaki atakta Djaniny'nin şutundan da sonuç çıkmadı.

1- Mücadele Trabzonspor'un vuruşuyla başladı. Oyun taç atışıyla sürüyor.

ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Oğulcan

Aslan'da Falcao yedekte başladı.