Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü ajanlarından George Blake öldü

Çifte ajan olarak görev yapan ve Soğuk Savaş döneminin en tanınmış ajanı olarak tarihe geçen eski İngiliz istihbarat subayı George Blake hayatını kaybetti. İngiliz gizli servisi adına çalışırken Sovyetler Birliği'ne bilgi veren George Blake, 50 yıldan fazladır Moskova'da yaşıyordu.

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Soğuk Savaş döneminin en tanınmış çifte ajanlarından biri olan eski İngiliz istihbarat subayı George Blake, Rusya'da hayatını kaybetti.



98 yaşında hayatını kaybeden Blake, 1966 yılında hapisten kaçarak Rusya'ya gitmeyi başarmıştı.

Sovyet ajanı olarak çalışan Blake'in verdiği bilgilerle, Doğu Avrupa'da görevli olan 40 MI6 ajanı açığa çıkmıştı.



Blake suçlu bulunarak 1960 yılında cezaevine girmiş, altı yıl sonra kaçmayı başarmıştı.

Rusya'nın yabancı istihbarat servisi Blake'in ölümü ile ilgili olarak "ülkemize karşı samimi bir sevgisi vardı" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

1922 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde George Behar ismiyle doğan Blake'in babası, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler adına savaşarak İngiltere vatandaşlığı alan bir İspanya Yahudisiydi.

Blake'in kendisi de İkinci Dünya Savaşı'nda Hollanda'daki direnişe katılmış ve sonrasında Cebeli Tarık'a kaçmıştı. Burada geçmişi nedeniyle kendisine istihbarat ajanlığı teklif edilmişti.

Blake yüzünden 42 ajanın hayatını kaybettiği düşünülüyor

1990 yılında BBC'ye konuşan George Blake, tahminlerine göre 500'den fazla batılı ajanın açığa çıkmasına katkı verdiğini söyledi. Verdiği bilgiler nedeniyle 42 ajanın hayatını kaybettiği suçlamasını ise reddetti.

Çifte ajan olarak Sovyetler Birliği adına çalışan Blake'in kimliği, Batı'ya iltica eden Polonyalı bir istihbarat subayının verdiği bilgilerle açığa çıkmıştı.

Blake çıkarıldığı mahkemede, Sovyetler Birliği adına bilgi paylaşımı yaptığını kabul etmişti.

11 Kasım'da 98'inci yaşını kutlayan Blake 'İngiltere'nin en yaşlı haini' olarak adlandırılıyordu.