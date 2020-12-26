BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  GÜNCEL

Hulusi Akar'dan Libya'ya kritik ziyaret

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüştü.

Abone ol

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'nın başkenti Trablus’a geldi. Akar ve TSK komuta kademesini Mitiga Havalimanı’nda Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile Libya Görev Grup Komutanlığı yetkilileri karşıladı.

Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Savunma Bakanlığına geçti. Burada Akar ve TSK komuta kademesi için askeri tören düzenlendi. Tören, bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Daha sonra Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

''Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz''
Törenin ardından Bakan Akar ve Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Kısa süreli görüntü alınmasına izin verilen görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine 24 Aralık Libya Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak başladı.
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin selamını getirdiklerini ifade eden Akar, Libya'nın güven ve huzur içinde nice Bağımsızlık Günleri kutlaması temennisinde bulunarak, "Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz." diye konuştu.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile iki ülke silahlı kuvvetlerinin kuvvet komutanları da katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da silahlar konuştu 4 kişi öldü yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt
Son dakika Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması tarih verdi
Josef de Souza'den Beşiktaş'a kötü haber
Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
AK Partili Mehmet Metiner'den Nagehan Alçı'ya ağır sözler! Kimleri baştacı etmişiz geçmişte
Metin Sipahioğlu: Son 6 sezondaki başarısızlık mevcut kadroya yıkılmamalı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Hakan Çalhanoğlu'na İspanya şampiyonundan teklif
Yorumlar