BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  YEREL

Vücudu mıknatıs gibi doktorlar teşhis koyamadı

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, Süleyman Demirci (57) vücudunun eşyaları üzerine mıknatıs gibi çektiğini, doktorların durumuna teşhis koyamadığını belirtti.   

Abone ol

Karasu Yalı Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Süleyman Demirci’nin vücuduna metal eşyadan paraya, camdan cep telefonuna kadar her şey yapışıyor.

Demirci, 7 yıl önce fark ettiği durumuyla ilgili doktorların teşhis koyamadığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"7 yıl önce elimden düşen çakmak vücuduma yapıştı. Vücuduma sadece saat ve çakmak değil metal, gümüş olan ne varsa hepsi yapışıyor. Yapışmayan hiçbir nesne yok. Bu durumun sağlığım açısından bana bir zararı yok. Hatta şifa verdiğini de düşünüyorum. Sebebini öğrenmek için doktora gittim. Doktorlar, vücuduma metal koyarak resmimi çekip, araştırdılar ancak teşhis koyamadılar. Arkadaşlarım bana, 'Karasu’nun en çekici adamı' şeklinde hitap ediyor. Bu bir Allah vergisi.”

ÖNCEKİ HABERLER
Josef de Souza'den Beşiktaş'a kötü haber
Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Metin Sipahioğlu: Son 6 sezondaki başarısızlık mevcut kadroya yıkılmamalı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
İsmail Saymaz'dan dikkat çeken Süleyman Soylu yorumu! Görülmedik ölçüde aktif
Beşiktaş'ta Hasic'in yerine Tyler Boyd geliyor
Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den tepki
Konya'da fuhuş operasyonu 5 kişi tutuklandı
Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda taksit sayısı azaltıldı
İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı polise, 'Ben de memur çocuğuyum' dedi
Yorumlar