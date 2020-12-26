Vücudu mıknatıs gibi doktorlar teşhis koyamadı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, Süleyman Demirci (57) vücudunun eşyaları üzerine mıknatıs gibi çektiğini, doktorların durumuna teşhis koyamadığını belirtti.

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Karasu Yalı Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Süleyman Demirci’nin vücuduna metal eşyadan paraya, camdan cep telefonuna kadar her şey yapışıyor.

Demirci, 7 yıl önce fark ettiği durumuyla ilgili doktorların teşhis koyamadığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"7 yıl önce elimden düşen çakmak vücuduma yapıştı. Vücuduma sadece saat ve çakmak değil metal, gümüş olan ne varsa hepsi yapışıyor. Yapışmayan hiçbir nesne yok. Bu durumun sağlığım açısından bana bir zararı yok. Hatta şifa verdiğini de düşünüyorum. Sebebini öğrenmek için doktora gittim. Doktorlar, vücuduma metal koyarak resmimi çekip, araştırdılar ancak teşhis koyamadılar. Arkadaşlarım bana, 'Karasu’nun en çekici adamı' şeklinde hitap ediyor. Bu bir Allah vergisi.”