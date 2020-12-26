Metin Sipahioğlu: Son 6 sezondaki başarısızlık mevcut kadroya yıkılmamalı

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, ''Son 6 sezonda şampiyonluğu bulunmayan bir Fenerbahçe var. öyle bir algı var ki son 6 sezondaki başarısızlık ve doğal sabırsızlık, bu sezonki kadronun üzerine kalıyor gibi.'' dedi.

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Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, kulübün televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu'nun sözlerinden satır başları şu şekilde:

''Fenerbahçe hepimizin, milyonların ortak tutkusu. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu camiada ekipler değişir ama hedefler aynıdır. İçinde bulunduğumuz süreçte sorumluluk alıp tespitler yaparak bazı şeyleri kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. 3 Temmuz günlerinde o hain örgütün operasyonlarına karşı dik durduk, kolay değil. O örgütün önünde dimdik durabilecek, bırakın Türkiye'yi dünyada başka bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz birer taraftarız. İlk iki sezonumuzda şampiyonluk yaşamadık. Son 6 sezonda şampiyonluğu bulunmayan bir Fenerbahçe var. Alışık olmadığımız bir tablo ortada. Bu nedenle taraftarlarımızı anlayabiliyoruz. Ancak öyle bir algı var ki son 6 sezondaki başarısızlık ve doğal sabırsızlık, bu sezonki kadronun üzerine kalıyor gibi. Son 6 sezondaki tabloyu anlayabiliyoruz ancak bunu mevcut oyunculara yıkmak adaletsizlik oluyor.''

''O günlerde sosyal medya olsaydı...''

''Rakibimiz dört sezon üst üste şampiyon olmuştu ancak o yıllarda şampiyonlukların nasıl geldiği biliniyor. Sonrasında yönetimimiz birçok oyuncuyu kadrosuna kattı, camiamız sakin kaldı ve 2000-01 sezonunu şampiyon tamamladı. O sezon bazı enteresan şeyler vardı. Takım kazansa da kaybetse de tribüne çağırılırdı. Son 6 şampiyonluğumuzun da 3'ü çok inişli çıkışlı sezonlardı. Geriden gelip kazandık, takımımızın performansını ve motivasyonunu artırıcı şeyler yaparak kazandık.''

''2001, 2004 ve 2011 şampiyonluklarında sosyal medya yoktu. Şimdi sosyal medya hayatımızı ele geçirmiş durumda. Artık yeni dünya böyle. Araştırmalara göre insanlar sosyal medya platformlarında karşıt görüş belirtmeyi tercih ediyor. Belki de o günlerde sosyal medya olsaydı böyle geçmeyebilirdi. Tabii bugünler böyle diye de akan suyun karşısında duramazsınız. Fenerbahçe doğru hareket ettiği zaman akan suyu durduramaz belki ama yönünü rahat değiştirir''

''Taraftarlardan tek ricamız, seferberlik ilan edelim''

''Biz eleştirilere çok açığız. Herkes bizi eleştirebilir. Algı saldırılarına da hazırız. Biz bunların hepsine göğüs gereriz. Bizim camiamıza çağrımız, sezon sonuna kadar takıma destek vermemiz. Oyuncularımıza karşı, teknik ekibimize karşı eleştirileri sezon sonuna saklayalım. Bizim taraftarlardan tek ricamız, hafta hafta takıma destek verelim. 'Oyuncular sosyal medyadan etkilenmesin' denebilir ancak insan bu. Herkes etkilenebilir. Hakarete varan olaylar, linçler oyuncuları etkiliyor. Bizim sezon bitene kadar camiadan tek ricamız, 2000-01 sezonu gibi seferberlik ilan edelim. Zaten şurada 4-5 ay kaldı. Seferber olalım. Zaten sezon sonunda kongremiz olacak. Biz orada da Fenerbahçe'ye yakışan bir iletişim anlayışı belirleyeceğiz''

''Bu kirli düzenle sonuna kadar mücadele edeceğiz''

''Buranın tek sahibi taraftarlardır, bunu biliyoruz. 7'den 70'e görüşleri ne olursa olsun tüm Fenerbahçelileri kapsayan bir anlayışa sahip olmaya çalışıyoruz. Kimseyi ötekileştirmedik. 2,5 senede kimse bunu yaşamadı. Biz Fenerbahçe için burada olduğumuzu bilerek yaşıyoruz. Doğru bildiklerimizi, inandıklarımızı icra ediyoruz. Fenerbahçe'nin menfaatleri için en rasyonel adımları kararlılıkla attığımızı ve atacağımızı gösteriyoruz. Fenerbahçe tarih boyunca tüm kazanımlarını zorlu yollardan geçerek yapmıştır. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlamamız gerekiyor. Spor dünyasında ittifaklar var. TFF'nin son kararları bir yandan, yayıncı kuruluşun sezon başından beri yaptığı bir yandan, bir dörtlü yan yana gelmiş onlar bir yandan... Bu kokuşmuş düzene karşı mücadele ediyoruz. Bu kirli düzenle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cezalar veriliyor, kaldırılıyor... Biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başkanımız özellikle çok kararlı. Ortada böyle bir koalisyon varken bizim bir olmamız gerekiyor.''