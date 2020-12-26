Cemal Enginyurt'tan Bilim Kurulu üyelerine olay sözler! Kafama sıkasım geliyor

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'de siyaset hayatına devam eden Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Enginyurt, sinirlendiği bir duruma tepkisini "dinlerken kafama sıkasım geliyor" diye anlattı.

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Enginyurt, Kanal 42 Televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu oldu. Enginyurt, Gazeteciler M. Enes Turbil, Emre Özgül ve Bekir Akkaş’ın sorularını yanıtladı.

Bilim Kurulu Üyelerini dinlerken umutsuzluğa kapıldığını söyleyen Enginyurt, şöyle devam etti;

“Bilim Kurulu üyeleri içinde sahadan kimse yok. Siz, nasıl koronavirüs ile mücadele edeceksiniz? Bilim Kurulu üyen evden dışarı çıkmıyor. Televizyon programlarına Skype ile katılıyor. Her gün dünyamızı karartmaktan başka bir iş yapmıyorlar. ‘Öldük, öleceğiz’ diyorlar. Bilim Kurulu Üyelerini dinlerken kafama sıkasım geliyor.

Hastanede çalışan adam neden Bilim Kurulunda yer almıyor? Ben, Şehir Hastanesi’nde 14 gün çok ağır bir şekilde yattım. Doktorlar, hemşireler korona olmuştu. Hastanede çalışan temizlikçiler korona olmuştu. Şimdi hastanelerin kapısında bu insanlar döner sermayelerini alamadıkları için uğraşıp, duruyorlar. Doktorlar hak ettiği paraları alamıyor. Sayın Cumhurbaşkanına olaylar farklı anlatılıyor. O da olayları gerçekten anlatıldığı gibi zannediyor. Padişahın bir hikayesi var, bizimki de o hesap. Biz, hala ağlama modundayız” şeklinde konuştu.

AİHM'in Demirtaş kararı

AİHM’nin Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Enginyurt, AKP ve MHP’ye flaş bir çağrı yaptı. Enginyurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“HDP, Kürtleri temsil edemez. Selahattin Demirtaş ise bana göre teröristtir. ‘PKK bizim arka bahçemizdir, Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen Demirtaş teröristtir. Kendisi terörist olduğu için yargılanmaktadır. AİHM kararına gelince de, Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Devlet Bahçeli de bu kararı tanımadıklarını söylüyor. O zaman adama sorarlar ‘Tanımadığınız bu kararı kim çıkarttı’ diye. AİHM’yi TBMM’de kanun olarak çıkaran kim? Niye çıkarttınız o zaman? Niye yasallaştırdınız? Şimdi biz ‘AİHM’nin kararlarını tanımıyoruz’ diyeceksiniz.

Selahattin Demirtaş’ın terörist olması ayrı bir şeydir, AİHM’nin kararını tanımıyoruz demek ayrı bir şeydir. Tanımıyorsan Avrupa Birliğinden çık kardeşim, görüşmeleri bitir. Türkiye’nin yaptırımları göze alabileceğini de düşünmüyorum.