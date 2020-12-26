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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmetçik, başarılı operasyonları ile bölgede kuş uçurtmuyor.

5 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’nin bölgede huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin komandolar tarafından önlendiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

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