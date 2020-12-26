Beşiktaş'ta ilk hedef Cenk Tosun! Onay verilirse...

Everton forması giyen Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinin kararını bekliyor.

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Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Siyah beyazlılar transfer döneminde önceliği hücum hattına verecek. Kadrosuna forvet oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Cenk Tosun.

Everton forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İngiliz ekibinin Cenk ile ilgili kararını bekliyor. Everton'ın 29 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermesi halinde kulüpler arasında resmi temaslar başlayacak.

Yönetim kurulu, sezon başında kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Mirin için teklif bekliyor. Sözleşmeleri süren üç oyuncunun takımdan ayrılma durumuna göre diğer transferler için harekete geçilecek.

Kadro dışı durumda olan Tyler Boyd ise ocak ayında yeniden takıma dahil olacak. Hasic'i kiralamayı planlayan yönetim kurulu, Bosnalı futbolcunun kontenjanını Boyd için kullanacak.