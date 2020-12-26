BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ilk hedef Cenk Tosun! Onay verilirse...

Everton forması giyen Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinin kararını bekliyor. 

Abone ol

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Siyah beyazlılar transfer döneminde önceliği hücum hattına verecek. Kadrosuna forvet oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Cenk Tosun. 

Everton forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İngiliz ekibinin Cenk ile ilgili kararını bekliyor. Everton'ın 29 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermesi halinde kulüpler arasında resmi temaslar başlayacak.

Yönetim kurulu, sezon başında kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Mirin için teklif bekliyor. Sözleşmeleri süren üç oyuncunun takımdan ayrılma durumuna göre diğer transferler için harekete geçilecek.

Kadro dışı durumda olan Tyler Boyd ise ocak ayında yeniden takıma dahil olacak. Hasic'i kiralamayı planlayan yönetim kurulu, Bosnalı futbolcunun kontenjanını Boyd için kullanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Darbeci Hafter'den tehdit: Türkiye savaşı seçti ülkeden kovun
Ali Koç: İnşallah bu sene 4. yıldızı takarız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
Türk askeri Kosova polisi ile Sırbistan sınırında ortak yol kontrolüne başladı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular
Fenerbahçe Yunan stoper Sokratis'i istiyor
Ankara’da ailece tefecilik yapan örgüte operasyon: 8 gözaltı
Rıdvan Dilmen'den Rafael operasyonu uyarısı: Bu kararı bozsunlar
Diagne'den Galatasaray'ı çıldırtan hareket
CHP'li Özgür Karabat'a seks şantajı yapan hırslı aşığı kendini böyle savundu
Yorumlar