Rıdvan Dilmen'den Rafael operasyonu uyarısı: Bu kararı bozsunlar

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Başakşehir maçında kırmızı kart gören Rafael'in cezasının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Rafael kararı, bana operasyon gibi geldi. Çok gördüm ama böylesini görmedim, dünyada emsali olduğunu da zannetmiyorum" dedi.

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Fenerbahçe - Başakşehir maçında kırmızı kart gören Rafael'in cezası kaldırıldı. TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

''Çok tehlikeli bir gidiş bu''

Kararı değerlendiren Rıdvan Dilmen, ''Rafael kararı, bana operasyon gibi geldi. Çok gördüm ama böylesini görmedim, dünyada emsali olduğunu da zannetmiyorum. Başakşehir itiraz ediyor, kurul olağanüstü toplanıyor ve kart iptal ediliyor, dolayısıyla ceza almıyor. Çok tehlikeli bir gidiş bu.'' dedi.

''Bu kararı bozsunlar''

''Türk futboluna dinamit atıyorsunuz'' diyen Dilmen, ''TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve Hukuk Kurulu başındaki Hazer Akil'e büyük görev düşüyor. Nasıl disiplin kurulu, bazı kirli kirli eller aniden topladıysa, siz de Tahkim Kurulu'nu toplayın ve bu kararı bozsunlar. Yoksa siz federasyon ve hukuk müşavirliği olarak bu kirli tabloya maalesef alet olacaksınız ve bugünün tarihini kötü bir anı olarak hanenize yazacaksınız.'' şeklinde konuştu.