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Diagne'den Galatasaray'ı çıldırtan hareket

Galatasaray'da son iki negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Diagne, evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı.

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Ligde bugün Trabzonspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray’ın Senegalli futbolcusunun eşinin çarşamba günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Diagne, prosedürler ve önlemler kapsamında bu durumu sarı kırmızılı kulübe iletti. Ardından golcü futbolcuya iki test yapıldı ve bu iki testin de sonuçları negatif çıktı. Oyuncunun testlerinin negatif çıkması teknik ekipte sevinç yarattı ancak kulüp yine de tedbir amaçlı olarak Mbaye Diagne’yi antrenmana çıkarmadı.

Akabinde teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, Diagne’nin eşinin ikinci testinin de pozitif çıkması üzerine, sonuçları negatif olsa da yıldız oyuncusu tedbir amaçlı olarak Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna almamaya karar verdi.

Diagne evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı
Hem teknik ekip hem de sağlık heyeti, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne’den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istedi. Ancak bu tavsiyeyi dinlemeyen Diagne evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı.

Instagram hesabından paylaştı
Senegalli yıldız futbolcu önceki gün ünlü bir giyim mağazasına giderek yılbaşı alışverişi yaptı ve bu videoları da Instagram hesabından paylaştı.

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