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HABER /  SAĞLIK

İstanbul'daki büyük düşüşü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle haftalık değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.

Paylaşımında son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti: 

"Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız."

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