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Nevşehir'de yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldı

Anadolu Ajansı

NEVŞEHİR'de bir binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi, vatandaşlar ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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NEVŞEHİR'in Karasoku Mahallesi Meydan Sokak'ta Iraklı iki ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede binayı saran duman nedeniyle 12'si çocuk 17 kişi evlerinde mahsur kaldı. Binanın birinci katındaki evlerinin balkonuna çıkan çocuklar, zemin kattaki pencere demirlerine tırmanarak insan zinciri oluşturan gençler tarafından tek tek kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek balkondan yetişkinleri tahliye etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın kolonlarının zarar gördüğü ve çökme tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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