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Diyarbakır'da akılalmaz olay: Koronavirüsten ölen hasta 3 cinayetten sorumlu kişi çıktı

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin, 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan şahıs olduğu iddia edildi. Şahsın bu süre zarfında sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.

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İddiaya göre 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. 15 yıldır sahte kimlikle yaşamını sürdüren şahıs, Memorial Dicle Hastanede tedavisi sürerken durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ahmet Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazeyi almaya gelen aile bireyleri ölen kişinin, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 15 yıldır firari olan Ahmet Ç. olduğunu öne sürdü. Ahmet Ç.'nin bu süreçte sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.

Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

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