BIST 1.427
DOLAR 7,58
EURO 9,22
ALTIN 458,59
HABER /  YEREL

İstanbul'da 6 gün kaldığını duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

Demirören Haber Ajansı

Yılbaşı çekilişine 6 gün kala, bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Abone ol

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine 6 gün kala heyecan giderek artıyor. 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu.

Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Ekipler ise gün boyunca sosyal mesafe ve maske uyarılarını yineledi. Polis ekipleri de oluşan yoğun kalabalığın mesafe kurallarına uymasına özen gösterdi. Online olarak da satılan biletler, 31 Aralık saat 19.00'a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.


"Akrabalar çok onlara dağıtacağım"
Adana'dan İstanbul'a Milli Piyango bileti almak için geldiğini söyleyen Abidin Şenol kuyrukta yarım saati aşkın süredir beklediğini söyledi. Şenol, "Adana Çukurova'dan geliyorum. Bilet almaya geldim. 3 senedir bu vakitte buradayım. Kendimi kurtaracak kadar çıkıyor. En azından param boşa gitmiyor. Umutlar yüksek geliyorum 3 yıldır. 3 günlük de olsa hayal iyidir. Çıkarsa harcayacağım yiyeceğim parayı. Akrabalar çok onlara dağıtacağım" diye konuştu.


"200 yıl sonra dünyaya geleceğim"
1 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Mehmet Hakan'ın, büyük ikramiye için çok ilginç bir hayali var. Hakan, 100 milyon lira kendisine çıkarsa, yurtdışında kendisini dondurmak istediğini söyledi. Hakan, "Umudum, büyük ikramiye bana çıkarsa Avrupa'da oluyor bu iş, Türkiye'de yok henüz yasak. Kendimi donduracağım, sevdiğim insanları da donduracağım, öyle şirketler var. Büyük miktarda para veriyorlar. 200 yıl sonra dünyaya geleceğim. 200 yıl sonraki dünyanın halini görmek için" dedi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Paraya para demiyor! Kahramanmaraş'ta dağdan toplayıp satıyor fiyatı bakın ne kadar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da kaza yerinde yaptığı şey akıllara durgunluk verdi! Büyük tepki çekti
Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve AK Parti, Bahçeli'nin esiri haline geldi
Dolar mı almalı altın mı almalı? Piyasa uzmanı Altın Memiş yatırım kararını açıkladı
Balamir Emren dizileri hangisi arkadaşının nişanlısı ile evlendi
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması
18 yaşındaki üniversiteli 'damar görüntüleme cihazı' tasarladı
Sinovac'ın aşısı testlerde yüzde 90 etkililik oranına ulaşmadı! Brezilya açıkladı
MHRS randevu alma telefondan nasıl olur MHRS randevu ekranı
Mehmet Yalçınkaya çocukları herkes kızını biliyor ama 2 oğlu var
Bakırköy'de eski eş kabusu! Rüya Karakurt "Bir sonraki haberiniz ölüm haberim olacak" dedi
Yorumlar