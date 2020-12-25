İstanbul'da 6 gün kaldığını duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

Yılbaşı çekilişine 6 gün kala, bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Abone ol

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine 6 gün kala heyecan giderek artıyor. 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu.



Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Ekipler ise gün boyunca sosyal mesafe ve maske uyarılarını yineledi. Polis ekipleri de oluşan yoğun kalabalığın mesafe kurallarına uymasına özen gösterdi. Online olarak da satılan biletler, 31 Aralık saat 19.00'a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.







"Akrabalar çok onlara dağıtacağım"

Adana'dan İstanbul'a Milli Piyango bileti almak için geldiğini söyleyen Abidin Şenol kuyrukta yarım saati aşkın süredir beklediğini söyledi. Şenol, "Adana Çukurova'dan geliyorum. Bilet almaya geldim. 3 senedir bu vakitte buradayım. Kendimi kurtaracak kadar çıkıyor. En azından param boşa gitmiyor. Umutlar yüksek geliyorum 3 yıldır. 3 günlük de olsa hayal iyidir. Çıkarsa harcayacağım yiyeceğim parayı. Akrabalar çok onlara dağıtacağım" diye konuştu.







"200 yıl sonra dünyaya geleceğim"

1 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Mehmet Hakan'ın, büyük ikramiye için çok ilginç bir hayali var. Hakan, 100 milyon lira kendisine çıkarsa, yurtdışında kendisini dondurmak istediğini söyledi. Hakan, "Umudum, büyük ikramiye bana çıkarsa Avrupa'da oluyor bu iş, Türkiye'de yok henüz yasak. Kendimi donduracağım, sevdiğim insanları da donduracağım, öyle şirketler var. Büyük miktarda para veriyorlar. 200 yıl sonra dünyaya geleceğim. 200 yıl sonraki dünyanın halini görmek için" dedi.