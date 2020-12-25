Ahmet Davutoğlu: Beni kaygılandıran Erdoğan ve AK Parti'nin, Bahçeli'nin esiri haline gelmesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davtuoğlu, "Beni kaygılandıran Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Bahçeli'nin esiri haline gelmiş olmasıdır" açıklamasıyla gündemin üst sıralarına yerleşti.

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MHP lideri Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş arasındaki "HDP kapatılsın" tartışması Cumhur İttifakı içinde tartışmalara neden olurken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AK Parti için yüz karasıdır açık söyleyeyim"

"Numan Kurtulmuş ile ilgili Sayın Bahçeli'nin tutumu AK Parti için yüz karasıdır açık söyleyeyim." diyen Davutoğlu, "Sayın Erdoğan buna sessiz kaldı. Numan bey bu konuda sessiz kalırsa vahim bir şekilde şahsiyetsizleştirilme politikalarının esiri, mağduru durumuna gelmiş olur" düşüncesini dile getirdi.

Benim kaygılandıran Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Bahçeli'nin esiri haline gelmiş olmasıdır.

"AK Parti'nin bunlara sessiz kalması daha ağır bir travma"

AK Parti'nin Doğu Perinçek'in dünyasına hapis olduğunu savunan Davutoğlu, "Rotasını ben çiziyorum diyor, üzücü olan bu. AK Parti'nin bunlara sessiz kalması daha ağır bir travma. Sayın Erdoğan'ın durduğu bir zemin yok. Allah aşkına bu arkadaşları koruyacak olan nedir?" şeklinde konuştu.