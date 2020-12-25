Yunan komutan Floros, provokasyon rotasını bu sefer Akdeniz’e çevirdi

YUNANİSTAN Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Rodos ve Antalya’nın Kaş ilçesine 1.5 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı Adası’na iki günlük ziyarette bulunacak.

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Önceki gün Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Limnos, Leros, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek Adaları'nı (Agathonisi) ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, şimdi de rotayı Akdeniz’e çevirdi.

Floros’un Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile birlikte Bodrum'un karşısındaki İstanköy (Kos), Datça'nın karşısındaki Tilos, Marmaris'in karşısındaki Sömbeki (Simi), Rodos ve Antalya'nın Kaş ilçesine 1.5 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası'na iki günlük ziyarette bulunacağı açıklandı.

'Türkiye'ye karşı teyakkuzda olma talimatı'

Sözcü'den Yaşar Anker, Genelkurmay Başkanı Floros'un bu ziyaretleri yılbaşından hemen önce gerçekleştirerek adalardaki birliklere Türkiye'ye karşı teyakkuzda olma talimatı ve moral vereceğini aktardı.