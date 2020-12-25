BIST 1.430
DOLAR 7,56
EURO 9,24
ALTIN 456,55
HABER /  YEREL

Şişli'de Çin uyruklu 3 kişi eski ortaklarını kaçırıp senet imzalattı!

Demirören Haber Ajansı

ŞİŞLİ'de, birlikte maske ticareti yaptıkları eski ortaklarını kaçıran 3 Çinli polisin kurtarma operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Şahısların kaçırdıkları aynı ülke vatandaşı kişiye 19.750 dolar değerinde senet imzalattığı tespit edildi. Olaya karışan toplam 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Şişli Fulya Ortaklar Caddesi'nde dün 14.00 sıralarında yaşanılan olayda, Çinli iş insanı H.W., bir hukuk bürosundan çıktığı sırada önünü kesen 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Kaçırılma ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından plakası tespit edilen Y.Y.'ye ait aracı Plaka Takip Sistemi (PTS) ile takibe aldı.                                   

Kaçırılan iş insanının Avcılar'da tutulduğunu belirleyen polis, tespit edilen adrese baskın yaptı. H.W.'yi kurtaran polis, kaçırılma olayına karışan Y.Y., F.Y., J.Y. ve L.M.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan incelemelerde H.W.'ye imzalatılan 19.750 dolar değerinde senet bulundu. H.W.'yi kaçırarak zorla tutan kişilerin, kendilerine borcu olduğu için alıkoyduklarını iddia ettiği öğrenildi.

Maske işi yapmışlar

Polis tarafından kurtarılan H.W. ise kendisini kaçıranlarla daha önceden maske üretimi ile ilgili iş yaptıklarını, son işlerinde firmanın sadece kendisiyle çalışmak istemesi nedeniyle kaçırıldığını iddia etti. Eski ortaklarını kaçıran 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aydın'da yorgancıya götürülen yorgandan servet çıktı! Görünce şaşkına döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ücretsiz tablet başvurusu yapma formu MEB 2020
Tekirdağ'da aniden yola atladı! Feci şekilde can verdi
Konya'da 'öğle yemeği salçalı olsun' dedi! Hayatının şokunu yaşadı
Bakan Selçuk açıkladı! Pandemi sürecindeki desteklerin tutarı 45 Milyar TL'ye ulaştı
18 yaşındaki kız koronavirüse yakalandı diye hastaneye kaldırıldı! Yıllardır tecavüze uğradığı ortaya çıktı
Antalya'da 26 öğrenciyi istismar etti tarihi ceza aldı! Rahat tavırları pes dedirtti
Video mesaj gönderen Erdoğan'dan dünya ülkelerine eleştiri
Çarpıcı araştırma! Kovid-19'a karşı bağışıklığın 8 ay sürebileceği belirlendi
Christmas kutlama sözleri 2020 resimli İngilizce Christmas mesajları
22 barodan 'Demirtaş' açıklaması: AİHM kararı derhal yerine getirilerek tahliye edilmeli
Yorumlar