Bakan Selçuk açıkladı! Pandemi sürecindeki desteklerin tutarı 45 Milyar TL'ye ulaştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Covid-19’la mücadele kapsamında, Sosyal Koruma Kalkanı ile bugüne kadar Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 45 Milyar Liraya ulaştı." dedi.Abone ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Covid-19’la mücadele kapsamında, Sosyal Koruma Kalkanı ile bugüne kadar Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 45 Milyar Liraya ulaştı."