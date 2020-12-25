Galatasaraylı Mbaye Diagne, Trabzonspor maçında yok

Aile bireylerinden birinde koronavirüs tespit edilen Mbaye Diagne'nin, Trabzonspor derbisinin kadrosuna alınmadığı açıklandı.

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Galatasaray'da son haftalarda ivme yakalayan Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Mbaye Diagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır." dedi.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Saat 16'da Aslan Trabzon yolcusu

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 16.00’da Trabzon’a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Sarı-Kırmızılı takımın sosyal medya hesabından paylaşımını yaptığı Trabzonspor maçının kafilesi şöyle: