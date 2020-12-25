BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  GALATASARAY

Galatasaraylı Mbaye Diagne, Trabzonspor maçında yok

Aile bireylerinden birinde koronavirüs tespit edilen Mbaye Diagne'nin, Trabzonspor derbisinin kadrosuna alınmadığı açıklandı.

Abone ol

Galatasaray'da son haftalarda ivme yakalayan Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Mbaye Diagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır." dedi.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Saat 16'da Aslan Trabzon yolcusu

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 16.00’da Trabzon’a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Sarı-Kırmızılı takımın sosyal medya hesabından paylaşımını yaptığı Trabzonspor maçının kafilesi şöyle:

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da koronavirüsten 36 gün yoğun bakımda kalan yaşlı adamın 2 kez kalbi durdu
PFDK, Başakşehirli Rafael'in kırmızı kartını iptal etti
Tekirdağ'da 20 günlük bebeği evde bıraktılar! 2 polisi yaraladılar
Türkiye'de artık emekliler de sendika kurabilir! Mahkeme kararını verdi
CHP'li Özel'den OHAL Komisyonu'nun süresinin uzatılmasına tepki
Şanlıurfa'da bu kadarı da pes dedirtti! 112'yi arayıp bakın ne sipariş ediyorlar
Kağıthane'de kuyumcuda bıçaklı soyguncu dehşeti! Soruşturma başlatıldı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 17 kişi hakkında iddianame
Ali Babacan faiz artışı eleştirisi yapıp 'ekonomik durgunluk' uyarısı yaptı! Faiz lobisine boyun mu eğildi?
Entübe edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ın sağlık durumu açıkladı
Yorumlar