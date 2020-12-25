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HABER /  DÜNYA

İngiltere'de tespit edilmişti! Lübnan'da ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakası görüldü

İNGİLTERE'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Lübnan'da da rastlandı.

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Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü belirtti.

Bakan Hasan, 21 Aralık'tan gerçekleşen uçuşta yer alanlar başta olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolcuların koruyucu uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1353, vaka sayısının 165 bin 933 ve sağlığına kavuşanların sayısının 117 bin 311 olduğu bildirilmişti.

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