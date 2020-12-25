BIST 1.433
DOLAR 7,54
EURO 9,23
ALTIN 455,96
HABER /  SPOR

Falcao kararını verdi! İşte yeni adresi

Süper Lig'de 15. hafta başlıyor. Ligde heyecan Cumartesi 2, Pazar ve Pazartesi 4'er maçla sürecek.Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla sürecek.

Abone ol

Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla sürecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da yasak öncesi fiyatı duyan tezgahlara akın etti! Yoğunluk yaşandı
Diyanet'tin cuma hutbesi: İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı
Gaziantep'te Türkiye'nin en eskisi tescillendi! 4. Murat sefer dönüşü uğramış
Tablet başvurusu yapma MEB başvuru formu doldurma-2020
Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu: Ev içi bulaş arttı
Gaziantep'te çığlıkları duyan anne hayatının şokunu yaşadı
Bursa'ya Atatürk tarafından yaptırılmıştı! Yüzde 90'ı kurudu
Orhan Gencebay'a 'Rexona kullansan yeter yalaka' dedi ceza aldı
Aydın'da genç kadın yol kenarında bitkin halde bulundu: 3 kişi tarafından...
Kırklareli Valiliği açıkladı test yaptırmayan şehre alınmayacak! İşte virüs taraması yapılacak meslekler
Yorumlar