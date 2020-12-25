Türkiye'de artık emekliler de sendika kurabilir! Mahkeme kararını verdi

Tüm Emekliler Sendikası'nın kurulmasına ilişkin Ankara Valiliği'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine başlayan davada karar belli oldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, sendika leyhine karar verdi. Kararla birlikte Türkiye'deki milyonlarca emekliye, işsize ve ev hanımlarına sendika kurma yolunun açıldığı ifade edildi.

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Tüm Emekliler Sendikası’nın açtığı dava sonucu Türkiye’deki 13 milyon 500 bin emekliye sendikalı olma yolu açıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, ‘çalışan kavramının ise sadece aktif çalışanlar değil aynı zamanda çalışmaya dayalı hakları kullanan kişileri de kapsadığını’ belirtti. Sendika avukatı Celalettin Gürler bu kararla işsizler ve ev hanımlarının da sendika kurabileceğini belirtti.

Sendikanın kapatılmasına karar verilmişti

Tüm Emekliler Sendikası 2017 yılında kuruldu ancak Ankara Valiliği emeklilerin sendika kuramayacağını belirterek, başvuruyu geri çevirdi. Sendika ile valilik emeklilerin sendika kurup kuramayacağına ilişkin davalık oldu. Ankara Valiliği tarafından Ankara 34. İş Mahkemesinde açılan davada ‘emeklilerin örgütlenebileceği, en doğru örgütlenme biçiminin sendika olduğunu ancak yasal mevzuatın buna izin vermediğini’ kaydedilerek, sendikanın kapatılmasına karar verildi.

Celalettin Gürler: Artık işsizler ve ev hanımları sendika kurabilir

Karar istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, emeklilerin de sendika kurabileceğini kaydederek, Sosyal Haklar Avrupa Komitesi’nin sosyal şartında çalışan kavramının sadece aktif çalışan anlamına gelmediğine dikkat çekti. Mahkeme, “Komiteye göre çalışanlar, örneğin emekliler, evde çalışanlar ve işsizler de çalışmaya (emeğe) dayalı hakları kullanan kişileri de kapsar” dedi. Mahkeme, Ankara 34. İş Mahkemesinin hükmünü bozdu. Sendika avukatı Celalettin Gürler ise bu kararlar artık işsizlerin ve ev hanımlarını da sendika kurabileceğini söyledi.