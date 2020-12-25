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Amasya'da koronavirüsten 36 gün yoğun bakımda kalan yaşlı adamın 2 kez kalbi durdu

İhlas Haber Ajansı

AMASYA'da yaşayan 60 yaşındaki Murat Sarı koronavirüsten kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında 36 gün boyunca koronavirüsle savaştı. Süreçte 2 kez kalbi duran Sarı, virüsün kendisinde üşüme ve kusma semptomlarına neden olduğunu söyledi.

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Üşüme ve kusma şikayetiyle başvurduğu Suluova Devlet Hastanesi’nden ambulansla getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorunun “Akciğerde kanama var. Seni uyutmamız lazım” sözlerinden sonra 36 gün boyunca hiçbir şeyi hatırlamayan evli ve 2 çocuk babası Murat Sarı, “36 gün sonra gözümü açtığımda baktığımda yoğun bakımda yatıyorum. Sanki bir boşlukta dönüyor gibiydim. Sadece gözümün önüne çocuklarım geldi. Göğsümün üzerine bir şey baskı yapıyor gibiydi. Kalkamıyordum. Uyandığımda hiçbir şey hissetmiyordum. Kalkmak istedim ama hastane personeli müsaade etmedi. Her gün gelip ‘Murat amca bugün daha iyisin’ şeklinde moral verdiler” diye konuştu.

Allah devletimize zeval vermesin                                                                      48 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuşup taburcu olduktan sonra sağlık çalışanlarına tatlı gönderen Sarı, “Doktorum da, hemşireler de, hasta bakıcılar da çok yardımcı oldular. Rabbim hepsinden razı olsun. Ben böyle bir ilgi alaka görmedim. Allah devletimize zeval vermesin. Orada yattığım sürece yapılan hizmetleri zannetmiyorum ki hiçbir ülke insanına bu kadar değer vermez” şeklinde konuştu.

Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Hatice Sarı da eşinin tedavisi sürecinde ilgileri dolayısıyla Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür etti.

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