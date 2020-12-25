18 yaşındaki kız koronavirüse yakalandı diye hastaneye kaldırıldı! Yıllardır tecavüze uğradığı ortaya çıktı

Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde yaşayan E. Ö., tarlada çalışırken rahatsızlanınca corona virüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürüldü ancak 15 yaşındaki kızın hamile olduğu ve 3 yıl boyunca tecavüze maruz kaldığı ortaya çıktı.

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Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde yaşayan E. Ö. 3 yıl önce henüz 15 yaşındayken, vanasını açmaya girdiği, babasının görevli olduğu su deposunda, 4 çocuk babası 40 yaşındaki İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı. Tecavüzün ortaya çıkışı seneler sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi endişesi ile oldu. Sonrasında yaşananlar ise tam bir felaket senaryosu. İşte mağdur kız ve ailesine yaşatılanlar;

"Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm"

Sabah'ta yer alan göre; henüz 15 yaşındaki çocuğa ilk olarak vana açmaya gittiği su deposunda tecavüz eden zanlı 3 yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca Koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E. Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

İsmail Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık ise avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu'nun defalarca tekrar tutuklanması için dilekçe vermesine rağmen "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi.

Çocuğu düşür

İsmail Arzık'ın katılmadığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına, mağdur kızın anne ve babası ile avukatları, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temsilcileri katıldı. Duruşmada ilk tecavüzden sonra tehditlerden korkusuna diğer tecavüzlere de boyun eğdiğini anlatarak, hamile olduğumu öğrenince, 'çocuğu düşür' dediğini anlattı.

''Şikayeti geri çekmesi için kızımı tehdit etmiş"

Baba Ş. Ö. ise "Sanığın kardeşi İsmail Arzık, hastaneye giderek, şikayeti geri çekmesi için kızımı tehdit etmiş" dedi. Anne S. Ö'de, "Bu adam ciğerimi yaktı, kızıma 3 yıl boyunca tecavüz etti. Cumhurbaşkanımızdan Adalet Bakanımızdan bizi yakan ateşe bir su atılmasını istiyorum" dedi.